Europa league: turco Özkahya arbitro di Milan-Sparta Praga

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Sarà il turco Halis Özkahya l'arbitro di Milan-Sparta Praga, partita in programma domani alle 18.55 al Meazza e valida per il Gruppo H di Europa League.

Il bielorusso Aleksei Kulbakov è stato designato per Roma-Cska Sofia in programma sempre domani sera alle 21 allo stadio Olimpico, partita del Gruppo A.

Per Real Sociedad-Napoli, partita del Gruppo F, in campo alle 21 a San Sebastian in Spagna, il direttore di gara sarà il britannico Craig Pawson. (ANSA).