Morto dopo pugno durante lite in bar Milano, un fermato

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Un tunisino di 33 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio preterintenzionale di un marocchino di 51 anni che il 25 ottobre ha colpito con un pugno al volto al culmine di una lite scoppiata in un bar di Milano.

I militari della sezione operativa della compagnia Milano Monforte hanno sottoposto a fermo il nordafricano che risulta irregolare e con diversi precedenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alle 18 di due giorni fa hanno litigato per futili motivi in un locale in via Ciceri Visconti, il tunisino ha sferrato un pugno al volto del marocchino che è caduto al suolo battendo la testa.

Nell'impatto ha riportato gravi lesioni che poche ore dopo ne hanno causato la morte. Il fermato è stato accompagnato a San Vittore ed è in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).