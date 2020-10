Moda: a Dolce e Gabbana premio Sostenitori Mestieri d'Arte

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno ricevuto il riconoscimento speciale di Sostenitori dei Mestieri d'Arte nella sezione "Imprese per i Mestieri d'Arte" in occasione della cerimonia digitale di assegnazione dei riconoscimenti, tenutasi ieri.

Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, in collaborazione con Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, hanno premiato Dolce e Gabbana per "il loro infaticabile impegno per una moda che possa rispecchiare il senso autentico delle tradizioni e delle passioni, grazie a un'efficace sinergia tra stile contemporaneo, artigianalità d'eccellenza e identità mediterranea. Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono ambasciatori eccellenti di un Made in Italy che pone al centro dello sviluppo il saper-fare dei nostri maestri d'arte, artefici autentici di una meraviglia che - grazie allo stile iconico della Dolce & Gabbana - tocca i cuori degli appassionati di tutto il mondo".

(ANSA).