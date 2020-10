La Cattolica sospende le lezioni in presenza a Milano e Brescia

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Visto l'aumento dei contagi da Covid, l'università Cattolica ha deciso di sospendere da domani all'8 novembre le lezioni in presenza nelle sedi di Milano e Brescia. con l'eccezione di quelle della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Gli orari delle lezioni non cambiano e i docenti che lo vogliono potranno fare lezione dalle aule. L'università resterà infatti comunque aperta e i servizi saranno garantiti anche se è aumentato il personale in smart working.

Laboratori, attività seminariali e attività extracurriculari, autorizzate dai presidi delle varie Facoltà, potranno essere svolti in presenza, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei protocolli di sicurezza sanitaria di cui si è dotato l'Ateneo.

Per le sedi di Piacenza e di Cremona la didattica continua a svolgersi anche in presenza per i soli corsi della facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari e della facoltà di Economia e Giurisprudenza. (ANSA).