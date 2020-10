Dpcm, 28 persone in questura per disordini Milano

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Sono 28 le persone che sono state accompagnate in questura a Milano in seguito degli incidenti di ieri sera nel capoluogo lombardo durante una manifestazione non autorizzata contro i provvedimenti per il contenimento del coronavirus.

La loro posizione è al vaglio degli investigatori per i provvedimenti a loro carico. Alla protesta hanno partecipato alcune centinaia di persone e gli autori dei disordini sarebbero in particolare giovanissimi. Danni soprattutto a dehors di locali, monopattini e biciclette a noleggio, a un tram, mentre è stata scagliata una bottiglia incendiaria contro un'auto della Polizia locale che non è stata colpita. (ANSA).