Sisma in Svizzera, sentito in Valtellina

(ANSA). - SONDRIO, 26 OTT - Una scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di ieri, alle 20.35 in Valtellina, soprattutto degli abitanti dei piani più alti dei palazzi.

L'epicentro del sisma, in un primo momento classificato dall'Ingv di magnitudo 4,2 e poi riveduto in 3.9, ha avuto ipocentro alla profondità di due km ed è stato localizzato in Svizzera, non lontano dal confine italiano. E' stato seguito da almeno tre significative scosse di assestamento di cui una di magnitudo 3.4. In Valtellina non risultano danni a cose o persone. (ANSA)..