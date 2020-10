Sfera Ebbasta, film e disco per arrivare anche in America

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Un film da domani 27 ottobre su Prime Video e un disco, in uscita il 20 novembre. Pensa in grande Sfera Ebbasta, che partito da Cinisello Balsamo, punta ora a conquistare il mondo intero. E non per dire, con un progetto ambizioso: un lavoro per raccontare il momento artistico (e anche la storia personale) dell'artista (assente alla conferenza stampa di presentazione).

Famoso-Il film, è la storia di come due ragazzini (Sfera Ebbasta e Charlie Charles) siano passati dal sognare di cambiare la musica dentro un McDonald's, a riuscire cambiarla davvero.

Diretto da Pepsy Romanoff per Except e prodotto da Island Records/Universal Music Italia, Famoso, racconta la genesi del re della trap ed è anche un modo per assistere alla lavorazione del nuovo album, sempre con il titolo Famoso, in uscita il 20 novembre (Island Records). Oltre al personaggio, gli amici di una vita e i parenti raccontano Sfera.

Sfera racconta anche di non essere mai entrato nel forum di Assago fino alla sera in cui ci ha suonato per la prima volta.

Proprio dal forum che all'epoca fu il segno di un successo nazionale, partirà con due speciali concerti il 13 e 14 settembre 2021 (fissate con la previsione che tra un anno la situazione si sia normalizzata, in caso contrario i biglietti saranno rimborsati), il suo nuovo tour live. Una sfida e un segno di speranza, in questo periodo di pandemia.

Dal 16 novembre sarà poi aperta "Famoso - A visual story", una mostra fotografica gratuita al Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO), che aprirà la Milano Music Week. E Rolling Stone dedicherà a Sfera uno speciale numero monografico a novembre. (ANSA).