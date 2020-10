Gallera, curva sale in modo esponenziale

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "E' l'obiettivo che ci siamo posti, prima noi con le nostre ordinanze e adesso il Governo.

Misure sicuramente rigide che hanno l'obiettivo di fare scendere una curva che sta salendo in maniera esponenziale. Siccome il virus sia si propaga con uno sviluppo matematico, o noi mettiamo in campo delle misure forti che impediscono la sua diffusione oppure quella linea continua a diventare retta e i sistemi sanitari non reggono più". Così ha risposto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera alla domanda se il nuovo Dpcm anti-Covid basterà a 'salvare il Natale' dalle chiusure.

In questi mesi "noi come Lombardia abbiamo fatto tantissimo - ha aggiunto Gallera, in collegamento con Mattino 5 - la nostra capacità di tracciare e correre dietro al virus oggi è enorme e imponente. La media dei tamponi che facciamo è di 30 mila (al giorno, ndr), isoliamo le persone, però evidentemente tutto questo non è sufficiente, perché il numero degli asintomatici è particolarmente ampio, se ne individua una parte e non c'è sistema sanitario al mondo che è in grado da solo di reggere".

