COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Permane complessa la situazione in Lombardia sul fronte Coronavirus: se gli ospedali si sono strutturati nei mesi scorsi per affrontare la seconda ondata della pandemia, i numeri di contagiati e ricoverati sta crescendo in maniera esponenziale. Lo ha spiegato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera: "a marzo avevamo 12 mila posti letto (occupati, ndr) nelle pneumologie, oggi siamo a 2.300, 1.800 posti letto nelle terapie intensive, oggi siamo a 231. Ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa per i prossimi 15 giorni".

I dati dicono che sono 3.570 i nuovi positivi con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%, in leggera crescita rispetto a ieri (16,3%). I decessi sono 17 per un totale di 17.252 morti in regione dall''inizio della pandemia. Crescono sia i ricoverati in terapia intensiva (+11, 242) che quelli negli altri reparti (+133, 2.459). La città metropolitana di Milano è sempre la zona più colpita con oltre il 50% dei nuovi casi: sono 2.023 i nuovi contagiati, di cui 960 a Milano città. Fra i positivi anche il conduttore televisivo Gerry Scotti e il calciatore del Milan, Gianluigi Donnarumma che lo hanno reso noto sui social. "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico.

Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento", ha scritto Scotti. "colgo l'occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate!", il messaggio del portiere.

Sul fronte delle proteste contro le limitazioni anti-virus nonostante la pioggia ristoratori, gestori di bar e pub di Milano e provincia hanno manifestato a pochi passi dalla Prefettura di Milano. (ANSA).