Champions: Gasperini, peccato non avere il pubblico

(ANSA) - BERGAMO, 26 OTT - "Mai avrei pensato di giocare questa seconda Champions senza pubblico, ma la pandemia sta togliendo tanto a tutti quanti noi". Alla vigilia del match contro l'Ajax, esordio ufficiale del Gewiss Stadium nella massima competizione continentale, l'allenatore dell'Atalana Gian Piero Gasperini (in videoconferenza da Zingonia) si rammarica per il divieto al pubblico delle manifestazioni sportive: "Resta comunque la soddisfazione di poterla disputare a Bergamo dopo aver dovuto emigrare a Reggio Emilia e poi a San Siro per le coppe". I bergamaschi sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato: "Contro la Sampdoria dovevamo superare una squadra racchiusa in difesa e col contropiede, mentre questa sarà una partita molto più aperta, perché l'Ajax attacca con molti più uomini e dovremo badare anche alla loro forza d'urto", precisa Gasperini. Che elogia gli avversari: "Dal punto di vista tattico siamo completamente diversi. Loro sono un laboratorio di soluzioni diverse e innovative in campionato, un po' meno in Champions dove il livello è più equilibrato. Come società resta un mio punto di riferimento sotto l'aspetto delle idee, perché ne propone di molto efficaci". (ANSA).