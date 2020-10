Giro, Di Rocco: "E' stato più forte di qualsiasi difficoltà"

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Milano ha accolto il Giro d'Italia con un disciplinato entusiasmo, dimostrando ancora una volta la maturità del pubblico del ciclismo. La corsa rosa ci dice che lo sport è più forte delle difficoltà e che è in grado di regalare momenti di serenità. Faccio i complimenti alla Rcs, a Mauro Vegni, a tutto il suo gruppo di lavoro e ai tanti che hanno contribuito, affinché la corsa terminasse qui a Milano". Così il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, dopo l'epilogo della corsa rosa.

"Il Giro è un patrimonio dell'Italia e merita di essere tutelato, come ci siamo impegnati da tempo a fare, sia a livello internazionale che con le istituzioni - aggiunge -. Tutti hanno l'obbligo di portargli rispetto, il pubblico non ha mai mancato di dimostrare affetto nei confronti di questa grande festa popolare che ogni anno permette di conoscere e valorizzare il nostro splendido Paese".

"L'edizione di quest'anno è stata l'occasione per ammirare una nuova generazione di corridori che rappresentano il futuro.

Tra questi c'è Filippo Ganna, splendido vincitore di ben quattro tappe e ormai consacrato grande specialista delle prove contro il tempo, oltre che affermato campione su pista. Un applauso meritano, oltre il vincitore Tao Geoghegan Hart, anche Diego Ulissi, vincitore di due tappe, Davide Ballerini, Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e tutti i corridori italiani", conclude. (ANSA).