Scuola: ultimo giorno in presenza alle superiori Lombardia

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - C'è chi ha festeggiato all'idea di non dover più andare a scuola da lunedì e chi invece ha protestato per una decisione presa sopra la sua testa: è stato così l'ultimo giorno in presenza alle superiori in Lombardia, dove da lunedì tutti saranno in didattica a distanza come prevede l'ordinanza regionale.

Al liceo Beccaria un gruppo di ragazzi si è presentato con tute e cappuccio bianchi perché "ci sentiamo fantasmi, nessuno ci ha consultato". Al Manzoni invece il collettivo ha organizzato un picchetti informativo e di protesta contro i nuovi criteri di ammissione per il prossimo anno, che prevendono una media dell'otto.

"Speriamo che si possa tornare il prima possibile" dice Giovanni, mentre un suo compagno sostiene che sia "meglio stare a casa che andare a scuola". (ANSA).