COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Salgono a 51 in un solo giorno i decessi per Covid in Lombardia. E per combattere la "battaglia di Milano" (2.306 casi, di cui 1.010 in città) dagli ospedali arrivano i rinforzi per la Fiera, dove oggi sono giunti altri 5 pazienti. In pratica, ogni ospedale "adotta" dei moduli della struttura sanitaria temporanea e invia i medici e gli infermieri necessari. Ma tutti gli ospedali lombardi cominciano a essere sotto pressione. E che la pressione sia in vorticoso aumento lo dimostrano i dati di oggi (4.956 nuovi contagi nella regione, +29 ricoverati in terapia intensiva) e il numero di richieste di soccorso sanitario ricevute dal 112 di Milano (950 dalla mezzanotte alle 13).

Per arginare il virus dilagante si cerca di diminuire le occasioni di contagio. L'Università Bocconi di Milano - in una lettera indirizzata a studenti, docenti e staff pubblicata sul sito dell'ateneo - ha reso noto che resterà aperta, ma "da lunedì 26 ottobre a venerdì 6 novembre, i corsi verranno erogati a distanza". E oggi è stato anche l'ultimo giorno in presenza per tutti gli studenti delle superiori. Al liceo Beccaria un gruppo di ragazzi si è presentato con tute e cappuccio bianchi: "Ci sentiamo fantasmi, nessuno ci ha consultato".

Non sfuggono all'emergenza il mondo dello spettacolo e quello dello sport. Nove cantanti della Scala sono risultate positivi e l'intero coro è stato messo in quarantena dall'Ats, uguale sorte per il settore dei fiati dell'orchestra dopo la positività di due di loro. Domani, invece, si conclude a Milano il Giro d'Italia, ma per la prima volta non ci sarà la consueta festa in piazza Duomo. Dalla Prefettura di Milano è infatti arrivato un fermo invito al pubblico a non scendere in strada. Infine è risultato negativo anche al secondo tampone l'esterno dell'Inter Hakimi, dopo la positività riscontrata dai controlli Uefa mercoledì, prima della partita di Champions League. (ANSA).