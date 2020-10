Franceschini: 'Il digitale può sostenere il teatro'

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Grazie a @stefanomassini per il suo bellissimo 'Esistere è resistere'. Il digitale non sostituirà mai l'esperienza dal vivo, ma in questa fase può sostenere il teatro e tutto lo spettacolo dal vivo. Stasera vedo 'Storie' di Stefano in diretta sui social del @Piccolo_Teatro".

Lo ha twittato poco fa il ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini.

Eccezionalmente, questa sera, il Piccolo Teatro di Milano sta trasmettendo in diretta lo spettacolo Storie di Stefano Massini, in scena al Teatro Studio Melato.

"Il Ministro - rende noto il Piccolo - ha dimostrato tutto il suo appoggio alla 'chiamata alle armi' di Stefano Massini che ieri, nel suo intervento a Piazzapulita su La7, ha lanciato un nuovo e drammatico appello per la resistenza culturale durante la pandemia, perché mai come durante l'emergenza c'è bisogno di cultura e di bellezza". (ANSA).