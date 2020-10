Spacciatore arrestato dopo inseguimento

(ANSA) - PAVIA, 22 OTT - E' accusato di traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente C.M., un 39enne arrestato dalla Guardia di Finanza di Pavia perché trovato in possesso di 750 grammi di marijuana.

I militari delle Fiamme Gialle pavesi avevano predisposto un posto di controllo poco prima dell'entrata del casello autostradale di Binasco (Milano) dell'autostrada A/7 Milano-Genova. L'uomo non ha rispettato l'alt, cercando di fuggire. I finanzieri si sono posti al suo inseguimento riuscendo a bloccarlo poco dopo. Durante la fuga, l'uomo ha lanciato dal finestrino alcuni involucri di cellophane nei quali era custodita la marijuana. Processato per direttissima al Tribunale di Pavia, è stato posto agli arresti domiciliari.

