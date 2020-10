Scuola: Sala, Fontana cambi ordinanza

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "La scuola deve essere l'ultima a chiudere, poi ovviamente nessuno di noi ha la sfera di cristallo, vedremo come andranno le cose, ma al momento no. Con buonsenso, perché un po' di alternanza ci sta, ma non si può chiudere adesso". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento a Rtl 102.5.

"Noi oggi abbiamo un incontro video alle 13, tutti i sindaci di centrodestra e centrosinistra, perché non è una questione politica. Abbiamo fatto un comunicato ieri sera come Anci dicendo che volevamo rivedere la questione, quindi noi ci opporremo e spero che Fontana lo modifichi - ha concluso parlando dell'ordinanza della Regione Lombardia -, magari è scappato anche a lui, non lo so. Però così non va bene". (ANSA).