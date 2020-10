Pmi: Twins punta a crescere in Italia e all'estero

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Un'azienda estremamente tecnologica che porta avanti l'innovazione con continuità e punta a crescere in Italia e all'estero. Così si presenta Beocom, società bresciana, che si identifica con il marchio Twins e da oltre vent'anni produce macchine di assemblaggio e collaudo.

Fondata nel 1995, l'azienda di Villa Carcina (Brescia) è presente nel settore degli elettrodomestici, automotive e anche nel medicale. "Siamo un'azienda estremamente tecnologica, l'innovazione va portata avanti con continuità. Investiamo molto nella formazione dei nostri tecnici, nell'impiego di nuove tecnologie e nel lancio di nuove macchine che utilizzino il più possibile gli ultimi livelli tecnologici", spiega il direttore tecnico e co-fondatore di Beocom, Ivan Omodei. Twins punta "a crescere su altri mercati nazionali e internazionali, implementando sulle nostre macchine nuovi prodotti". Selezionata da Intesa Sanpaolo nel programma 'Imprese Vincenti' 2020, l'azienda si aspetta che questa esperienza contribuisca ad offrire maggiore visibilità. Inoltre, Omodei sottolinea l'importanza del rapporto tra imprese e banca: "aziende come la nostra hanno sempre bisogno del sostegno di banche, come Intesa Sanpaolo che ci ha sempre supportato". (ANSA).