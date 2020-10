Imbrattate sedi Ugl contro il contratto dei riders

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Protesta vandalica contro il contratto nazionale sui riders, la scorsa notte, a Milano, dove la sede del sindacato Ugl è stata imbrattata con frasi offensive. Sui muri degli uffici, in via Annibale Butti, sono apparse le scritte 'venduti', 'Ccnl truffa' e altre offese. Un episodio che segue altri due avvenuti a Torino e a Bologna.

"E' il terzo attacco che il nostro sindacato riceve in poco più di un mese da quando è stato sottoscritto il CCNL Rider per garantire diritti e tutele ai lavoratori del settore - affermano Paolo Capone, Segretario generale dell'Ugl e Riccardo Uberti, Segretario Ugl di Milano - Purtroppo, l'attuale clima ostile è il frutto dei messaggi negativi, come quello di stamane ad Agorà da parte di Debora Serracchiani, volti a creare solo tensioni fomentando questo genere di reazioni pericolose e violente". Il contratto nazionale entrerà in vigore il 3 novembre prossimo.

(ANSA).