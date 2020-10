Gallera: 'Misure rigide per salvare il Natale'

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "Abbiamo agito con misure sicuramente importanti per evitare di ritrovarci tra qualche settimana ad un lockdown totale". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, parlando a 'Stasera Italia' su Rete4. La chiusura alle 23 "è una misura preventiva, rigida, ma che serve a provare a piegare quella linea del contagio prima che la situazione diventi così grave da portarci ad un lockdown definitivo", ha spiegato l'assessore.

"Confidiamo che queste misure, collegate al senso di responsabilità dei nostri concittadini, portino a far flettere la curva dei contagi preservando il periodo natalizio, che anche per i commercianti e per la vita in generale è un momento importante". (ANSA).