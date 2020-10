Covid: Rugby; rinviata Calvisano-Petrarca di Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Ancora un rinvio causa Covid per una partita di Coppa Italia del Kawasaki Calvisano. Alla squadra lombarda era già successo contro la Lazio, il 17 ottobre scorso, dopo che nelle sue file era emerso un caso di positività al virus.

Adesso invece è stata rinviata, fa sapere la federugby, la sfida del secondo turno contro il Petrarca Padova, in programma domani. In un comunicato, viene spiegato che la decisione è stata presa "in virtù delle positività al Covid-19 rilevate nella rosa della prima squadra dell'Argos Petrarca Padova".

Quanti siano i casi in seno al club veneto non è stato precisato. (ANSA).