Soldi per contrabbando sigarette, preso

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Un pregiudicato che nascondeva in un doppio fondo, in auto, 90mila euro e 41mila franchi, è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di finanza. Ne ha dato notizia la Gdf di Como.

La vettura sulla quale si trovava è stata fermata per un controllo nei pressi di Villa Guardia (Como) e poi portata via per essere 'annusata' dai cani e smontata dai tecnici de Baschi verdi. Alla fine, in un vano creato ad hoc dietro il cruscotto, sono saltate fuori le banconote, che secondo lo stesso fermato sarebbero state poi usate per acquistare sigarette di contrabbando in Svizzera. L'uomo è stato denunciato per riciclaggio. (ANSA).