Sindaco Milano, su Area B probabilmente torneremo su nostri passi

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - A causa dell'aumento dei contagi da Covid il Comune pensa a una possibile marcia indietro sull'accensione delle telecamere di Area B, la zona a traffico limitato che corrisponde a quasi tutta la città e che impedisce la circolazione e l'ingresso dei veicoli più inquinanti. A parlarne è stato il sindaco, Giuseppe Sala, ai microfoni di Radio Deejay.

La Ztl è stata riaccesa il 15 ottobre ma il centrodestra chiede da giorni di spegnere nuovamente le telecamere e di consentire gli ingressi delle auto in città per alleggerire i mezzi durante l'emergenza Covid. "Io sull' Area B non ho nessun problema e probabilmente ritorneremo sui nostri passi, perché in questo momento ha senso - ha spiegato Sala -. Non sono convinto sull'Area C perché se uno entra dove parcheggia le macchine? Il centro di Milano è fatto in un certo modo". (ANSA).