Sala invita over 65 a "stare a casa"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Noi dobbiamo proteggere quella fascia di età, quindi rivolgo un invito a gli over 65, state a casa in questo momento, vedete poca gente, rinunciate agli affetti purtroppo, ma siete quelli più a rischio".

E' l'appello lanciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai microfoni di Radio Deejay, dopo che in città e nella Provincia di Milano c'è stato un forte aumento dei contagi da Covid.

"In questo momento sono altissimi i numeri dei ricoverati, non ragioniamo solo di terapie intensive ma bisogna creare spazi di isolamento - ha aggiunto -. Mi sono fatto l'idea che certamente adesso il virus sta colpendo in termini di fasce di età, in modo diverso. Poco fa ho parlato con il professor Remuzzi che mi ha detto che in Italia ci sono stati 36 mila morti a oggi, 33 mila sono over 65. Quindi distinguiamo tra chi è contagiato e chi purtroppo ci lascia le penne". (ANSA).