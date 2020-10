Da Diocesi Milano 9 Mln euro a famiglie

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - La Diocesi di Milano distribuirà oltre 9 milioni di euro per affrontare l'emergenza Covid. I fondi sono stati ricevuti dalla Cei grazie all'8x1000. Tre i capitoli di spesa: parrocchie, aiuto alle famiglie per sostenere le rette scolastiche nelle scuole dell'infanzia, enti (culturali e caritativi).

In particolare, 3.106.000 euro andranno a 195 parrocchie che si sono ritrovate in difficoltà nell'affrontare le spese ordinarie a causa del calo delle offerte dovuto alla sospensione delle Messe domenicali nei mesi di marzo, aprile e maggio. Altri 2 milioni di euro saranno assegnati ai genitori i cui figli frequentano le scuole per l'infanzia d'ispirazione cattolica.

Gli istituti coinvolti sono 500, i beneficiari circa 5mila famiglie con Isee annuo inferiore ai 20mila euro. Infine, gli enti diocesani riceveranno complessivamente 4.130.000 euro, di cui un milione e 810mila derivanti dal cosiddetto fondo "emblematico", assegnato a Diocesi, come quella di Milano, colpite in modo particolare dalla pandemia. Tra i beneficiari enti che svolgono un'attività pastorale o culturale, come la Fondazione Oratori Milanesi, il Museo Diocesano, la Biblioteca Ambrosiana e il Centro Asteria, ed enti caritativi, come la Fondazione San Carlo, la Casa della Carità e il Consorzio Farsi Prossimo.

Sono risorse, queste ultime, che serviranno a sostenere iniziative assunte durante l'emergenza sanitaria: dalla didattica a distanza ai contributi per l'affitto, dall'accoglienza al sostegno alimentare. (ANSA).