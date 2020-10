Design competition, esposti progetti

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Sarà aperta al pubblico dal 21 ottobre l'esposizione dei progetti vincitori che hanno partecipato a Design Competition, promosso da Regione Lombardia e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere Lombardia, con il coordinamento scientifico del Politecnico di Milano. Il progetto Design Competition - Expo Dubai 2020, attraverso il format delle sei precedenti edizioni, ha portato alla realizzazione dei prototipi frutto della collaborazione tra designer under 35 e imprese lombarde.

I progetti vincitori sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da rappresentanti dei partner di progetto e da esperti internazionali, e saranno esposti al pubblico di visitatori nella sede di via Galvani,27 previa prenotazione all'indirizzo email infoeventi@regione.lombardia.it e nel pieno rispetto delle norme di contenimento del virus Covid19. Orari dalle ore 11 alle 19, dal lunedì al venerdì, ingresso gratuito.

"Creatività, innovazione, genio e voglia di mettersi in gioco.

Sono queste le armi vincenti dei giovani che hanno partecipato a 'Design Competition', evento al quale Regione Lombardia crede molto - commenta l'assessore regionale Lara Magoni -. Le istituzioni hanno il compito di valorizzare le capacità e le competenze dei futuri 'ambasciatori' del design lombardo". Per Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: "Con la mostra mettiamo in risalto i progetti vincitori che hanno saputo interpretare il tema di Expo con soluzioni originali e innovative". (ANSA).