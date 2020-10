Covid: 10 positivi nazionale nuoto, anche Quadarella

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Focolaio al raduno della nazionale di nuoto a Livigno. Sono dieci gli atleti risultati positivi al covid, dopo il giro di tamponi effettuati: tra questi c'è anche la campionessa azzurra Simona Quadarella. Tutti gli atleti, fa sapere la Fin, sono asintomatici. Tutti negativi invece i membri dello staff tecnico-sanitario. I test sono stat effettuati in seguito alle positività, emerse ieri, di Simone Sabbioni e Alice Mizzau. Il raduno collegiale, che era in programma fino al 5 novembre, è stato sospeso e come disposto dalla Asl locale, tutti i convocati resteranno in isolamemento e in quarantena presso la struttura alberghiera. (ANSA).