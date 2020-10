Champions, Conte: 'Saremo arbitri del nostro destino'

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Vogliamo essere arbitri del nostro destino, arbitri positivi": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia Moenchengladbach rispondendo sulle ambizioni nerazzurre in campionato.

"In Italia - spiega - il campionato sarà molto equilibrato, ci sono diverse squadre che lotteranno per il vertice, noi vogliamo essere tra queste e faremo di tutto per esserci. Noi dobbiamo essere arbitri del nostro destino, e vogliamo esserlo in positivo". (ANSA).