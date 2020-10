Champions: Inter-Borussia MG; arbitra l'olandese Kuipers

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - E' l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro designato per la partita di Champions League Inter-Borussia Moenchengladbach in programma mercoledì a S. Siro. Lo ha reso noto l'Uefa. Assistenti saranno i suoi connazionali Van Roekel e Zeinstra, al Var l'altro olandese Makkelie.

Per Midtjylland-Atalanta, che si giocherà sempre mercoledì, è stato scelto il portoghese Artur Dias, coadiuvato dai connazionali Tavares e Soares (guardalinee) e Martins (Var).

