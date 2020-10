Statua Sarkana in Giardini Montanelli

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Una statua in ferro dedicata al rivoluzionario anti-colonialista africano presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara, è stata installata oggi ai Giardini Montanelli di Milano da esponenti dell'area antagonista fra cui il Centro sociale Cantiere e il Comitato per non dimenticare Abba.

L'opera - è stato spiegato dagli ideatori - è stata scolpita da Mor Talla Seck, senegalese della Black Diaspora Art. Una targa riporta una citazione dello stesso Sankara: "Dobbiamo decolonizzare la nostra mentalità e raggiungere la felicità".

L'installazione si è svolta nell'ambito della chiamata alle arti 'Decolonize the city' e segue la decorazione 'Black lives matter' dipinta nel campo da Basket del parco Sempione, la rinomina di Corso Colombo in 'Corso Resistenza Indigena'.

"Sankara - è stato detto - è un simbolo che parla della realtà dello sfruttamento coloniale e neocoloniale europeo in Africa, ma anche della resistenza e della liberazione del Burkina Faso e del continente. Questa statua è un atto di condivisione di sapere, un modo per affermare che non esiste un'unica memoria, un'unica storia e un'unica verità". La scelta del luogo è stata fatta in polemica con le posizioni del giornalista Indro Montanelli.

Immediata la protesta dell'assessore lombardo alla Sicurezza e all'Immigrazione Riccardo De Corato che già ieri aveva stigmatizzato l'iniziativa: "I no global hanno agito indisturbati, con il volto nascosto dai passamontagna, e hanno persino trasmesso su Facebook la diretta di quanto stavano facendo. Con l'arroganza di chi è sicuro che nessuno li avrebbe contestati e che le forze dell'ordine non sarebbero intervenute per interrompere questo gesto illegale compiuto in un luogo pubblico. Purtroppo, è andato a vuoto il mio appello ai vertici delle forze dell'ordine affinché impedissero questo scempio.

Nonostante fosse stato preannunciato, e persino in piena emergenza Covid 19, le forze dell'ordine non sono intervenute".

(ANSA).