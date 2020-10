Lettere anonime al vicino, pensionata 75enne denunciata

(ANSA) - PAVIA, 18 OTT - Ha inviato una serie di lettere anonime al vicino di casa, un anziano di 75 anni, nelle quali erano contenute minacce generiche all'uomo e la richiesta di pagare 40mila euro per evitare guai. L'autrice delle missive, anche lei una pensionata 75enne, è stata identificata dai carabinieri e denunciata per tentata estorsione.

La vicenda è avvenuta a San Martino Siccomario (Pavia), un comune alle porte di Pavia. Dopo aver ricevuto la prima lettera, l'uomo si è subito rivolto alla locale stazione dell'Arma per denunciare il fatto. I militari hanno trovato a casa della donna una carta simile a quella utilizzata per le missive minatorie.

Un'ulteriore conferma è arrivata da un primo esame della scrittura dell'anziana, anche se ora dovrà essere effettuata un'ulteriore perizia calligrafica. (ANSA).