Inter-Milan:una pizza speciale per derby Madonnina a tempi Covid

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Una pizza speciale per il derby della Madonnina ai tempi del Covid. Inter-Milan è un appuntamento 'sacro' per i tifosi nerazzurri e rossoneri, che si apprestano a viverlo in un'atmosfera diversa al solito, senza San Siro gremito e le coreografie e i cori dagli spalti e così domani sera, per celebrare in maniera alternativa la sfida meneghina, la famosa pizzeria Cocciuto realizzerà una pizza ad hoc, da gustare a casa propria grazie all'esclusiva collaborazione con Uber Eats.

Tutti i tifosi interisti e milanisti che vivranno l'emozione del derby davanti alla tv, da soli o con gli amici (massimo 6!), grazie a Uber Eats potranno infatti ricevere direttamente a casa la pizza speciale "Vecchia Milano", dedicata al match e disponibile solo per la giornata di sabato su Uber Eats o in uno dei tre ristoranti della città.

"Vecchia Milano" è una pizza che celebra Milano a tutto tondo, dove i sapori della tradizione culinaria meneghina più autentica incontrano la tradizione della famosa pizza napoletana di Cocciuto. Fonduta di parmigiano allo zafferano, ossobuco, maionese all'aglio nero, salsa al prezzemolo, ricci di limone e midollo fritto sono gli ingredienti che daranno vita ad un mix di sapori unico e irripetibile.

Ordinare su Uber Eats è estremamente semplice: basta scaricare l'app, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com e farsi recapitare i propri piatti preferiti e direttamente a casa. Uber Eats, la piattaforma di food delivery di Uber, è disponibile in 23 città italiane.

Uber Eats in Italia Uber Eats è presente in 23 città (Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Como, Firenze, Genova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Torino, Trieste e Varese) ed offre il servizio a migliaia di ristoranti, con centinaia di migliaia di piatti disponibili sulla piattaforma. (ANSA).