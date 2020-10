Farmaci:Lombardia;dal 2021 ricette online anche per farmacie

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Dal 2021 niente più stampa del promemoria delle ricette dei farmaci: tutto sarà in formato digitale, sia per il medico che per il farmacista. La farmacia potrà accedere alle prescrizioni direttamente dal proprio software gestionale e al paziente, per richiedere i medicinali, basteranno la tessera sanitaria e un codice usa e getta. Lo comunicano la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, e l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

Il provvedimento arriva dopo la nuova convenzione siglata nei giorni scorsi tra la Regione, Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Siss-Sistema Informativo Socio-Sanitario da parte delle farmacie territoriali. L'accordo ha una durata di 5 anni e permetterà al farmacista di registrare nel Fascicolo Sanitario Elettronico il numero di cellulare dell'assistito. In questo modo il paziente potrà ottenere via sms il codice Nre o Numero della ricetta elettronica (anche qualora non si fosse registrato per accedere direttamente al proprio Fascicolo Sanitario online) e, in futuro, il codice "usa e getta". (ANSA).