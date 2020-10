Droga:trasferiti vigili Milano coinvolti in video delle Iene

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Sono stati trasferiti per motivi di opportunità in attesa che l'autorità giudiziaria accerti le loro responsabilità gli agenti della Polizia locale di Milano che sono stati coinvolti in un servizio della trasmissione Le Iene, andato in onda ieri sera dal titolo 'Milano, accordi economici degli agenti con i complici sulla droga?'.

Nel servizio trasmesso in tv gli agenti della Polizia locale sono stati filmati con delle telecamere nascoste da un complice delle Iene mentre si sarebbero messi d'accordo per intascarsi la droga sequestrata.

"Eventuali ulteriori misure saranno valutate all'esito delle indagini, per le quali l'amministrazione e il Comando della Polizia locale di Milano sono già a disposizione dell'autorità giudiziaria che sta effettuando gli accertamenti sui fatti e le responsabilità", si legge in una nota del Comune.

