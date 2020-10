Conte: "Non mi aspetto un lockdown su Milano"

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Non mi aspetto un lockdown su Milano". Lo ha detto ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine della prima giornata dei lavori del Consiglio Europeo.

"In questo momento - ha detto Conte - noi dobbiamo soprattutto riporre fiducia sul comportamento di tutti i cittadini perchè quella è la nostra forza. Le misure restrittive benissimo, le misure precauzionali bene. Ma se se i cittadini non hanno fiducia nelle misure che noi indichiamo e non esprimono quel senso di responsabilità e di appartenenza a un comune destino e il perseguimento di un medesimo obiettivo, non si ottengono risultati. Dobbiamo puntare su quello", ha concluso Conte. (ANSA).