Atalanta; Ilicic convocato dopo tre mesi

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Dopo più di tre mesi Josip Ilicic torna ufficialmente tra i convocati dell'Atalanta. Ad annunciarlo l'allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia della trasferta di Napoli. Il nazionale sloveno, a lungo in permesso durante l'estate per problemi personali legati anche al lockdown per la pandemia di Coronavirus, manca dalla lista da Atalanta-Brescia dello scorso 14 luglio, a cui non aveva preso parte nemmeno tra le riserve. Con la Juventus a Torino, l'11 luglio, l'ultima apparizione in gare ufficiali. Ilicic, inizialmente tornato in Slovenia, non figurava nemmeno nell'elenco dei giocatori in occasione del raduno precampionato a Zingonia il 31 agosto per aggregarsi, pur lavorando a parte, circa una settimana più tardi. Dal 27 settembre è regolarmente in gruppo e martedì mattina ha superato il test in famiglia con la Primavera. (ANSA).