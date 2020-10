Università: a campus Bicocca più verde, nasce vivaio

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Svolta verde per l'Università Bicocca di Milano e per l'intero quartiere grazie al progetto che prende il via oggi '6 passi nel verde', che porta all'interno del campus un vivaio di 8 mila metri quadrati.

Inoltre verrà realizzata sempre nel campus la depavimentazione delle piazze per realizzare nuove aree verdi.

L'inaugurazione del vivaio è avvenuta alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, della rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni e del presidente del Municipio 9, Giuseppe Lardieri. "Oggi diamo il via a una iniziativa che unisce diverse azioni trasversali e trasformerà Milano-Bicocca in un'università sempre più sostenibile e accogliente - ha detto la rettrice Giovanna Iannantuoni - Questo è uno degli obiettivi che intendiamo perseguire per contribuire a migliorare la qualità della vita dell'Ateneo e di Milano, città che dovrà essere sempre più green".

Mentre il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato come "in tutte le città del mondo e in particolare in quelle europee la logica dei quartieri sta ritornando rilevante.

Bisogna mettere i cittadini in condizioni di vivere quanto più possibile il loro quartiere e questo è un contributo importante che l'università porta".

Il vivaio si estende su un'area di circa 8 mila metri quadri all'estremità sud del Campus di Milano-Bicocca. Si tratta di un bosco in città con alberi imponenti di diverse specie tipiche, da specie ornamentali a grandi querce. Inoltre, l'area ospita una notevole biodiversità spontanea con specie di insetti e uccelli poco comuni in città. (ANSA).