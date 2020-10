Moda: da Valentino arriva capo risorse umane 2.0

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - La Maison Valentino affida a Rosa Santamaria Maurizio il ruolo di Chief Human Resources Officer, vale a dire la versione 2.0 del capo delle risorse umane, attento al capitale umano. La manager riporterà direttamente a Jacopo Venturini, CEO in Valentino. Lo annuncia la stessa casa di moda, in una nota in cui viene spiegato che dal 19 ottobre Rosa Santamaria Maurizio occuperà questa posizione per delineare un nuovo strategico percorso aziendale e conferire un'ulteriore spinta globale al cambiamento - sia organizzativo e culturale - che la Maison sta vivendo in questi ultimi mesi.

Il suo contributo e la sua esperienza - maturata in American Express - saranno orientate a valorizzare la centralità del capitale umano e a creare una cultura di collaborazione tra colleghi. Rosa Santamaria Maurizio ricoprirà la responsabilità globale strategica e gestionale della funzione HR e dell'Accademia interna all'azienda e avrà tra le mission quella di rafforzare il valore della Maison come Employer of Choice, vale a dire un'azienda attraente per i talenti esterni e interni. (ANSA).