Donnarumma: 'Il Milan ha ridotto il gap con l'Inter'

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Anche l'Inter si è rinforzata ma noi abbiamo fatto un buon mercato e il mister sta facendo grandi cose, ci sta aiutando tanto: il gap si è ridotto e dobbiamo dimostrarlo adesso sul campo, non vediamo l'ora di giocare e dimostrare il nostro valore". Gianluigi Donnarumma aspetta come un banco di prova per il Milan il derby di sabato, in cui tornerà a disposizione dei rossoneri Zlatan Ibrahimovic.

"Tutti volevamo che Ibra ci fosse e così è: lui ci dà una grossa mano, so che è molto carico per questa partita - ha detto il portiere del Milan a Sky Sport -. Fare bene il derby ci darebbe tanta forza per affrontare il campionato. Sono stati anni un po' difficili, abbiamo voglia di riscattarci e fare un grande derby. E' la cosa più importante. A volte giochi bene ma non fai risultato. Questa volta vogliamo vincere". (ANSA).