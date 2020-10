Covid: Pregliasco,non ci sono condizioni per lockdown Milano

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "In questo momento non ci sono le condizioni per un lockdown di Milano. Quando ho fatto questa ipotesi, ho voluto immaginare degli scenari che possono essere anche pesanti". Lo ha detto a Sky TG24 il virologo Fabrizio Pregliasco.

"La città - ha continuato - ha una densità di popolazione elevatissima, contesti abitativi molto di vicinanza, tantissime attività lavorative e una metropolitana che purtroppo è sotto il livello necessario e dovrebbe essere incrementata. C'è una situazione a rischio, ma ad oggi sotto controllo. Rimango ottimista, ma prepariamoci comunque a scenari che potrebbero essere negativi". (ANSA).