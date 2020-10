Bolaffi batte all'asta Villa Maga, aggiudicata a 1,5mln

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - È la storica 'Villa Maga' di Paderno Dugnano, nel milanese, il top lot della prima asta di Bolaffi per gli Immobili: la prestigiosa proprietà è stata aggiudicata a 1.551.000 euro da una base di 1.250.000 durante la vendita organizzata in Sala Bolaffi a Torino. Il negozio 'ex Marvin' in via Lagrange, a Torino, ha raggiunto 6.675.000 euro da un prezzo di partenza di 6.200.000, cifra tuttavia non sufficiente a superare la riserva imposta dal venditore.

L'asta si è chiusa con 8 lotti venduti su 13. Soddisfatto l'ad Filippo Bolaffi, che ha sottolineato come "generalmente la prima asta è sempre un'incognita e aver aggiudicato il 75% è un buon segno, soprattutto in questo periodo Covid. Peccato non aver venduto il negozio di Via Lagrange, ma non è escluso che si riesca in futuro a mettere intorno al tavolo proprietario e potenziale acquirente".

Judica Cordiglia, presidente di Bolaffi per gli Immobili, ha evidenziato come "il forte interesse suscitato dai vari lotti, da quelli di piccolo taglio fino alle case più prestigiose, e di diversa tipologia, dal commerciale al residenziale, dimostri la bontà dell'innovativo sistema dell'asta applicato alla compravendita immobiliare". (ANSA).