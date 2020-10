Richiedenti asilo e pusher, 50 arresti

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - La Squadra mobile della Questura di Monza ha eseguito 53 misure cautelari a carico di altrettanti spacciatori provenienti dall'Africa occidentale e settentrionale, in collaborazione con personale di altre squadre mobili del Nord Italia, dei reparti prevenzione crimine del Nord e Centro Italia, oltre ad unità cinofile e del Reparto volo, per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le misure, emesse dal Gip del Tribunale di Monza, arrivano a seguito dell'indagine "Dedalo" su una rete di spacciatori, a quanto emerso per la maggior parte richiedenti asilo, i quali avrebbero venduto circa 4 mila dosi in pochi mesi (per lo più di hashish), sia in piccole quantità che in partite da 10 kg, per un valore di circa 500 mila euro. (ANSA).