Mancini, vinceremo prossime 2 gare e ci qualificheremo

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "L'Olanda è una squadra forte, sapevamo che sarebbe stata una partita dura. Gli avversari possono metterti in difficoltà, a noi non capitava da tempo. Va bene così, comunque le occasioni migliori le abbiamo avute noi.

E' stata una partita tosta, dura, maschia, un'ottima partita. La sfida contro la Polonia non ci metterà pressione: vinceremo le prossime due e ci qualificheremo. Dispiace non aver vinto per questa città che ci ha ospitati". Così Roberto Mancini ha commentato, ai microfoni della Rai, il pareggio fra Italia e Olanda, a Bergamo. (ANSA).