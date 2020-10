Fisco: Gdf sequestra 36Mln a imprese

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo 2 decreti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca, per oltre 36 milioni di euro nei confronti di 88 società coinvolte, a vario titolo, nella commissione di reati tributari in materia di indebite compensazioni d'imposta. I decreti sono stati firmati dal gip Emanuela Scudieri e d'urgenza dal pm titolare delle indagini, Paolo Filippini.

Tra i beneficiari del sistema illecito, secondo le indagini, c'erano imprese operanti nel settore delle pulizie, edile, del trasporto merci e logistica, alberghiero e della ristorazione e società di vigilanza privata. Nel corso delle indagini è emerso anche che 15 società sono risultate destinatarie dei cosiddetti contributi a fondo perduto, previsti dal 'Decreto Rilancio' per l'emergenza Covid, e sono in corso "approfondimenti in merito al corretto utilizzo di tali somme". (ANSA).