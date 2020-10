Covid, Pesenti: 'Pronti a riapertura ospedale Fiera'

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - In Lombardia sono 150 i posti letto in terapia intensiva previsti nei vari hub destinati a ricevere i malati di Covid. Se si dovessero riempire tutti, "il progetto della Regione è di riaprire l'ospedale della Fiera di Milano".

A precisarlo all'ANSA è Antonio Pesenti, coordinatore dell'Unità di crisi della Regione per le terapie intensive. Fino a ieri erano 63 i pazienti in terapia intensiva. Al momento sono attivi 10 hub in Lombardia con reparti Covid, ma se ne potranno attivare progressivamente altri 7-8. (ANSA).