COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - La Lombardia registra un'esplosione di nuovi contagi: 1.844 in un solo giorno, con 29.048 tamponi effettuati. Boom di positivi, in particolare, nella provincia di Milano: 1.032 casi, di cui 504 in città. I decessi registrati sono 17, mentre aumentano i ricoveri: +2 in terapia intensiva e +99 negli altri reparti. I nuovi positivi sono soprattutto under 50, il 65% dei casi.

Cresce dunque l'allarme per l'evoluzione della situazione.

Secondo Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano, "se immaginiamo di proiettare questo trend nei prossimi giorni, la situazione potrebbe diventare esplosiva".

Intanto Antonio Pesenti, coordinatore dell'Unità di crisi della Regione per le terapie intensive, rassicura: "Siamo pronti a riaprire l'ospedale costruito in Fiera".

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha avuto un vertice con il prefetto di Milano Renato Saccone sulle nuove possibili misure da adottare, anche perché l'ordinanza regionale sta per scadere. Fontana non esclude di "differenziare l'orario di inizio delle attività scolastiche".

Pesanti le ripercussioni della crisi sanitaria sull'economia.

Secondo i dati presentati oggi dalla Cisl regionale, sono 110mila i posti di lavoro persi in Lombardia nei primi 6 mesi dell'anno. Colpiti i lavoratori con contratto flessibile e a tempo determinato.

Un sorriso arriva dal mondo del calcio: stasera, nello stadio dell'Atalanta, è in programma la partita di Nations League Italia-Olanda. In mattinata, nel cimitero Monumentale di Bergamo, è stato reso omaggio alle vittime del coronavirus. Tra i presenti anche Mancini, Viallli e Oriali. Intanto, a causa del Covid, la Lega di serie B ha rinviato Monza-Vicenza. (ANSA).