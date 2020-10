A fuoco 2 auto di giornalisti in Brianza

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Un attentato incendiario si è verificato ieri sera in Brianza ai danni di due giornalisti di una testata locale. Ad essere prese di mira sono state la Porsche Macan e la Dodge Nitro di Claudio Brambilla, 66 anni, editore e direttore del giornale Merateonline.it e della sua compagna Luisa Biella, di 58, giornalista nella medesima testata. Lo riporta oggi il quotidiano Il Giorno.

L'ipotesi più accreditata dai carabinieri è quella, al momento, del gesto volontario. Non è la prima volta tra l'altro che i giornalisti di Merateonline vengono presi di mira.

"Due auto bruciate: quelle del direttore del quotidiano digitale Merateonline, Claudio Brambilla, e della compagna, anche lei giornalista, Luisa Biella - scrive in una nota l'Alg - E' accaduto ieri sera, poco dopo le 20 a Sartirana una frazione di Merate. L'Associazione Lombarda dei Giornalisti esprime solidarietà ai colleghi oggetto di questo atto vandalico e invita le autorità competenti a fare luce al più presto sull'accaduto agendo nei confronti degli eventuali responsabili affinché non vengano a ripetersi atti intimidatori nei confronti di chi fa informazione". (ANSA).