Un nuovo Parco per tutelare acque Seveso

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Il Parco Nord Milano propone di realizzare il Parco del Seveso, un nuovo progetto sovracomunale per tutelare il fiume affrontando i problemi relativi all'afflusso e alla qualità delle acque, alla manutenzione delle sponde e alla gestione complessiva del territorio.

Sono molteplici gli annosi problemi legati alla gestione del fiume Seveso, si legge in una nta di Parco Nord Milano, Se le vasche di laminazione progettate lungo il fiume Seveso sono volte a contenerne le acque durante le esondazioni, un progetto sovracomunale deve ora lavorare per gestire il territorio nel suo complesso e far diventare il fiume un'occasione di riqualificazione e un'opportunità sociale di rigenerazione urbana. L'istituzione del Parco del Seveso contribuirebbe quindi a concertare le azioni rendendo più efficiente la collaborazione tra gli Enti e allargandola alle società che si occupano del ciclo integrato dell'acqua come Gruppo CAP e Brianza Acque.

"Abbiamo bisogno di tutelare il fiume Seveso - scrive Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord Milano -, occorre l'attenzione e la cura costante che solo un Parco può garantire per la sua visione sovracomunale e lo stretto collegamento con i bisogni locali. Perché il progetto delle vasche abbia senso e sia efficace a fronteggiare i fenomeni meteorologici sempre più intensi anche a causa dell'emergenza climatica, devono essere rispettati i principi di invarianza idraulica che sono sanciti dalla legge regionale". (ANSA).