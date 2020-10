Rogo condominio varesotto, 7 intossicati

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 13 OTT - Sette persone sono state soccorse per intossicazione da fumo, a causa di un incendio in un appartamento di una palazzina di Busto Arsizio (Varese), divampato questa mattina intorno alle 7.30.

Per cause ancora in fase di accertamento il rogo è divampato in un'abitazione al primo piano del condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, un'autoscala e un autobotte. (ANSA).