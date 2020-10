Per chi sta a scrivania acqua protegge occhi e articolazioni

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Idratarsi è una delle armi per proteggere gli occhi quando si è costretti a guardare per ore lo schermo di un computer e anche per aiutare le giunture e la colonna vertebrale.

"Le funzionalità delle nostre articolazioni - spiega Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e docente dell'Università di Bologna - richiedono un elevato fabbisogno di acqua che contribuisce alle proprietà ammortizzanti e di lubrificazione in occasione di ogni minimo movimento. Per questo motivo è necessario bere molta acqua anche per mantenere il liquido sinoviale, responsabile di lubrificare le articolazioni durante il movimento, nelle giuste quantità".

"Non bisogna dimenticare che anche una moderata disidratazione, come riporta un recente studio - ha aggiunto -, può causare effetti negativi sulla concentrazione e sulla memoria a breve termine".

L'acqua è inoltre necessaria per una adeguata produzione di lacrime, elemento essenziale per la protezione della superficie dell'occhio. Con ogni battito di ciglia la lacrima forma una sorta di pellicola che funge da difesa contro le infezioni batteriche e apporta sostanza nutrienti all'occhio.

Da qui l'invito a ricordarsi di bere almeno otto bicchieri al giorno d'acqua senza aspettare lo stimolo della sete. (ANSA).