Gori accoglie Nazionale, calcio ispira ripartenza Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 13 OTT - "I bergamaschi sono abituati anche ad arrangiarsi da sé, ma è chiaro che quando qualcuno ti mette una mano sulle spalle vai con più convinzione: questo è uno di quei segnali di cui abbiamo bisogno per ripartire con la dovuta fiducia". Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, spiega all'ANSA l'importanza dell'arrivo della Nazionale nella sua città, il cuore della provincia italiana più colpita dal coronavirus, convinto che il calcio possa "ispirare la ripartenza, trasferire fiducia, ottimismo e voglia di vincere, ognuno nel suo campo".

"L'Atalanta è stata lo specchio di una fase di crescita della nostra città - ha osservato il sindaco, domani in tribuna per Italia-Olanda di Nations League -, mentre la squadra si guadagnava sul campo allori e qualificazioni europee. L'accedere alla dimensione europea dell'Atalanta somiglia al tentativo di questa città media, di provincia, di sprovincializzarsi, di essere più europea". (ANSA).